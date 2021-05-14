Иерусалим, , 12:34 — REGNUM Количество оперативников палестинского движения ХАМАС, ликвидированных в течение последних дней армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа исчисляется сотнями. Об этом заявил неназванный представитель сил безопасности страны, передаёт 14 мая 12-й канал израильского ТВ.

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Собеседник уточнил, что только накануне, 13 мая, в ходе нанесённых ударов ликвидированы 20 высокопоставленных членов движения, пишет ТАСС. Он утверждает, что ЦАХАЛ уничтожила большую часть объектов движения, на которых велось производство ракет, и парализовала стратегически важную для радикалов тоннельную инфраструктуру в Газе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 мая израильские военные провели крупнейшую с начала нынешнего конфликта операцию против радикального движения ХАМАС в секторе Газа. 160 израильских самолётов одновременно ударили по 150 целям, атака длилась 40 минут. Израиль стремился уничтожить сеть тоннелей под городом Газа.