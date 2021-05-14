Оренбург, , 12:34 — REGNUM В Оренбургской области выявлено ещё 61 заражение коронавирусом, что на один больше предыдущего суточного показателя, сообщает 14 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 43 186 носителя коронавируса. Среди них 6,6% — это дети, 59% — оренбуржцы в возрасте от 18 до 60 лет, остальные пожилые люди старше 60 лет

Оправились от болезни 39 353 человека. На сегодняшний день в COVID-центрах лечение получают 466 пациентов, из них 159 человек пребывают в тяжелом состоянии.

Число смертей от коронавирусной инфекции достигло 910. За последние сутки умерли четверо оренбуржцев.

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