Тбилиси, , 12:37 — REGNUM В парламент Грузии вошло достаточное количество оппозиционных партий, поэтому мало кому интересно, прекратит ли партия «Единое национальное движение» бойкотировать законодательный орган. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 14 мая сказал журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Оппозиция надлежаще представлена, подписано соответствующее соглашение под эгидой Евросоюза, — сказал лидер «Мечты». — Может для грузинской демократии будет даже лучше, если «Национальное движение» не будет представлено в парламенте».

Кобахидзе подчеркнул, что члены ЕНД должны самостоятельно принимать решение о своей дальнейшей деятельности.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Кризис усугубился после того, как был арестован лидер ЕНД Ника Мелия.

19 апреля 2021 года представители властей и ряда оппозиционных партий подписали соглашение о выходе из политического кризиса. 27 апреля многие оппозиционные депутаты прекратили бойкот и вошли в парламент. Мелию выпустили 10 мая под залог. Он заявил, что в течение недели члены ЕНД примут решение, прекращать бойкот парламента или нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиционные партии Грузии должны прекратить бойкот парламента – посол США