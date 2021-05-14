Москва, , 12:32 — REGNUM Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина в США. Из-за кибератаки компания была вынуждена остановить работу части своих систем, что привело к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде регионов США, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Но самое интересное другое, в Colonial Pipeline рассказали, что ее системы были заражены вирусом-вымогателем. В ходе подобных атак хакеры закрывают доступ к компьютерам организации, а затем требуют выкуп для того, чтобы его вновь открыть.

Bloomberg пишет, что Colonial Pipeline заплатила хакерам почти $5 млн в криптовалюте, чтобы те позволили ей вернуть доступ к своим системам. Со времен Френсиса Дрейка мало что изменилось, просто методы рэкета и форма оплаты стали другими.

Самое важное, что атаку на Colonial Pipeline могла осуществить группа хакеров из России под названием Darkside, сообщал CNN. То есть данная история может стать поводом для новых санкций против России.

Информационное давление, вероятно, усилится перед ожидаемой встречей Владимира Путина и Джо Байдена. История старая, все хорошо помнят, как США искали химическое оружие в Ираке, но ничего не нашли.

Однако санкционный дисконт в отношении российского рубля и рынка акций никто не отменял. И, возможно, уже скоро разговоры о новых санкциях снова начнут давить на российские акции и курс рубля.

Забавно, что данная ситуация очень выгодна Министерству финансов России, так как дорогая нефть и дешевый рубль — сказка для бюджета.

Что касается фондового рынка, то заниженная капитализация — это завышенная дивидендная доходность, что очень выгодно западным фондам.

Ожидается, что в текущем году средняя дивидендная доходность российского рынка акций увеличится с 6,5% до 9%», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нельзя говорить с уверенностью, что кибератака на крупнейшего оператора трубопроводов в США, компанию Colonial Pipeline, была совершена из России, не исключено, что в ней участвовали хакеры из ЦРУ, заявила президент компании Info Watch Наталья Касперская.

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