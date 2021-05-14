Минск, , 12:34 — REGNUM Предложение об объединении двух палат парламента Белоруссии в одну не поддерживает конституционная комиссия республики. Об этом 14 мая заявил вице-спикер нижней палаты белорусского парламента, член комиссии Валерий Мицкевич, его слова приводит агентство БелТА.

«Действительно, было очень много предложений создать из двух палат одну, то есть однопалатный парламент. Увеличить количество депутатов до 150, 180, 260 и так далее», — сказал он.

При этом Мицкевич отметил, что за определенный период развития Белоруссии в стране сложились определенные традиции и механизмы взаимодействия властей, куда также входит взаимодействие двух палат белорусского парламента.

«Поэтому предлагается уже опробованный положительный опыт продолжить реализовывать. И мы предлагаем остановиться на двухпалатном парламенте», — добавил вице-спикер нижней палаты парламента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич заявил, что законодательную функцию президента Белоруссии предлагается ограничить, в результате чего белорусский лидер не сможет издавать декреты, которые имеют силу закона.