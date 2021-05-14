Анкара, , 12:30 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесёт финал Лиги чемпионов 2023 года из Мюнхена в Стамбул. Об этом 14 мая сообщает Anadolu.

По информации агентства, УЕФА и Федерация футбола Турции провели переговоры и договорились провести в Стамбуле финал турнира 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов 2021 года из Стамбула в Порту. В нём встретятся английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси».

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