Балаково, Саратовская область, , 12:29 — REGNUM Соревнования по баскетболу в формате 3×3 среди детско-юношеских команд прошли в городе Балакове Саратовской области 12 мая при поддержке Балаковской АЭС и концерна «Росэнергоатом». Участниками турнира «Марафон Победы» стали более 200 юных спортсменов из 14 школ города. Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, баскетбольные баталии развернулись на базе гимназии №2.

При поддержке Балаковской АЭС состоялся баскетбольный турнир для школьников Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС

«Приятно, что на участие в турнире заявилось много детей. Формат соревнований — три на три игрока — очень сложный, особенно для самых младших участников, тем не менее, все спортсмены показали достойную игру. Конечно, баскетбол вБалакове пока еще на этапе становления, но ребята стараются и усерднотренируются, а это значит, что мы всего добьемся», — отметила главная судьясоревнований куратор проекта «Планета баскетбола — Оранжевый атом» в Балакове, бронзовый призер Кубка и чемпионата СССР, а также чемпионка Европы Галина Ползюкова.

По итогам турнира среди мальчиков 2009 года рождения первой стала команда школы №12, второе место у лицея №2, а третье — у школы №5. Среди девочектого же года рождения победителем стала команда гимназии № 1, на второмместе — школа №12. Для мальчиков 2007—2008 годов рождения места распределились следующим образом: первое — у команды гимназии №2, второе — у команды лицея №2, а третьей стала команда школы №27. Среди девочек первое место заняла команда лицея№ 2, серебряными призерами стали спортсмены школы №5. Третье место завоевала баскетболисты гимназии №2.

Самые старшие участники турнира — ребята 2005−2006 годов рождения — участвовали вне конкурса. Среди юношей первое и второе места заняли спортсмены из гимназии №2, а третье место — лицей №2. Среди девочек этого возрастапобедителем стала команда лицея №2, на втором месте спортсменки школы №2, а третьими стали учащиеся гимназии №1.

Победителей соревнований ждет поездка в г. Нововоронеж, где в этом годусостоится турнир среди команд-победителей атомных городов.

В рамках проекта «Планета баскетбола — Оранжевый атом» в Балакове в июне планируется провести еще два масштабных турнира по баскетболу. Они будут приурочены ко Дню защиты детей и Дню России.