Сортавала, Карелия, , 12:34 — REGNUM Спасо-Преображенский мужской монастырь на острове Валаам в Карелии начал принимать паломников, сообщила 14 мая старший методист Паломнической службы монастыря Ирина Матвеева.

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В монастыре рассчитывают, что поток туристов восстановится до уровня 2019 года. Тогда монастырь принял 111 тыс. гостей, тогда как в 2020 году — только 56 тыс. Из-за пандемии коронавируса принимать паломников в прошлом году начали не в мае, а в середине июня.

«Мы надеемся на возобновление турпотока на уровне до пандемии. Паломнический сезон начался в этом году в начале мая», — сказала Матвеева РИА Новости.

Она пояснила, что в этом году отменены почти все санитарные ограничения, только в помещениях — храмах, свечных лавках, на корабле — гостей просят находиться в защитных масках. Также нужно стараться соблюдать дистанцию.

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