Горно-Алтайск, , 12:27 — REGNUM В Республике Алтай последние несколько дней отмечается рост заболеваемости COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за четыре дня выявлен 31 носитель в Горно-Алтайске и пяти районах республики.

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Причиной роста, по данным управления Роспотребнадзора, стало пренебрежение мерами профилактики. Так, в регионе проводятся массовые мероприятия, в которых участники не носят маски и не соблюдают дистанцию. Нарушения требований также выявляются на каждом третьем проверенном предприятии.

«Мы все расслабились, очень быстро забыли, что происходило в республике в октябре и ноябре 2020 года. Если заболеваемость продолжит расти, мы вынуждены будем вновь вводить строгие ограничения и запреты», — отметил в связи с этим главный санврач региона Леонид Щучинов.

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