Новосибирск, , 12:27 — REGNUM Причина смерти 16-летней пациентки с диагнозом спинальная мышечная атрофия по результатам патологоанатомической экспертизы не связана с прогрессированием основного заболевания. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

«Что касается обеспечения дорогостоящим лекарственным препаратом данной пациентки, ещё в 2020 году ей была предложена терапия препаратом «Спинраза», однако родители девушки от неё отказались, опасаясь возможных осложнений из-за интратекального (в спинномозговую жидкость) способа введения», — подчеркнули в минздраве.

В ведомстве уточнили, что препарат «Рисдиплам» был зарегистрирован в Российской Федерации 26 ноября 2020 года.

«Уже 5 февраля 2021 года государственный фонд поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими заболеваниями «Круг добра» одобрил заявку министерства здравоохранения Новосибирской области на обеспечение пациентов нашего региона с диагнозом спинальная мышечная атрофия дорогостоящими лекарственными препаратами. В том числе была утверждена заявка на поставку препарата «Рисдиплам» для данной пациентки. Одновременно, для максимального ускорения начала лечения, региональный минздрав начал процедуру закупки «Рисдиплама» за счёт областного бюджета», — прокомментировали в министерстве.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по сообщению о смерти 16-летней девушки, страдающей спинальной мышечной атрофией (СМА). Предварительно установлено, что ей для лечения требовался препарат «Рисдиплам», но вовремя он не был предоставлен.

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