Киев, 14 мая 2021, 12:29 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук перестал быть олигархом. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в своём материале, опубликованном 14 мая в журнале «Фокус».
Президент Украины пообещал ещё «минусы» до тех пор, пока все украинские олигархи не превратятся в крупных бизнесменов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция надела Медведчуку браслет и поместила под круглосуточный домашний арест. Ранее во внесудебном порядке, указом Зеленского, политику заморозили все активы, а также отключили три телеканала, принадлежащих депутату Верховной рады от ОПЗЖ Тарасу Козаку.
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