Киев, , 12:29 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук перестал быть олигархом. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в своём материале, опубликованном 14 мая в журнале «Фокус».

"Впервые за много лет на Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. Он был лишён возможности использовать медиаактивы и государственное имущество во вред стране», — написал Зеленский.

Президент Украины пообещал ещё «минусы» до тех пор, пока все украинские олигархи не превратятся в крупных бизнесменов.

«В ближайшее время обществу будет представлен фундаментальный законопроект о деолигархизации, который зафиксирует системный взгляд на эту проблему», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция надела Медведчуку браслет и поместила под круглосуточный домашний арест. Ранее во внесудебном порядке, указом Зеленского, политику заморозили все активы, а также отключили три телеканала, принадлежащих депутату Верховной рады от ОПЗЖ Тарасу Козаку.

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