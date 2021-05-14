Казань, , 12:40 — REGNUM В Татарии за последнюю неделю существенного прорыва в вопросах защиты населения и территорий от пожаров не достигнуто. Обстановка с пожарами в регионе остается сложной. Об этом 14 мая заявил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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Кроме того, не так давно произошел серьезный пожар, связанный с переходом огня от горевшей травы на дачные постройки, в результате чего в садовом обществе «Кама» Тукаевского муниципального района сгорело 26 строений. Как уточнил спикер, огонь на территорию садового общества перешел из открытой местности по сухой траве, который распространялся в течение часа. В этом случае это недоработка руководства садового общества, считает Песошин.

Ежедневно более 200 групп обходят домовладения жителей. Результатом этого стала положительная динамика, прирост пожаров и гибель на них людей сократились.

Со слов замначальника ГУ МЧС России по РТ Сергея Сергеева, с начала года в республике произошло 2,3 тыс. пожаров, в которых погибли 90 человек, что на 80% выше прошлогоднего показателя. В числе пострадавших 71 человек.

Порядка 38% от общего количества пожаров приходится на горение сухой травы и мусора, уточнил Сергеев. Такие возгорания больше всего тушили в Нижнекамском, Тукаевском, Альметьевском, Высокогорском и Зеленодольском районах.

В настоящее время на территории республики работают более 850 профилактических групп. Они провели свыше 7 тыс. патрулирований на дачных участках и населенных пунктах, граничащих с лесами. Во время проверок удалось предотвратить 1,5 тыс. случаев возгораний сухой травы, добавил Сергей Сергеев.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии 15 и 16 мая температура воздуха по ночам будут достигать отметки в +20 градусов, а днем воздух прогреется до +34. Осадков не будет. Ожидается что, аналогичная погода возможна и всю следующую неделю.

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