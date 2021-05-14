Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM В Екатеринбурге удалось найти 72-летнего Андрея Л., который ранее ушёл из дома на Уктусе и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Пенсионер страдал потерей памяти и плохо выговаривал слова. Мужчина пропал днём 13 мая 2021 года. Поиски начала дочь пропавшего, к ней присоединились добровольцы из поискового отряда.

Андрея Л. удалось найти в ночь с 13 на 14 мая. «Мужчина откликнулся на имя, но он был в плохом состоянии, не понимал ничего, у него тряслись ноги, руки», — сообщили в отряде. Гражданина осмотрели медики, позже его отпустили домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области нашли мёртвым пропавшего отца троих детей.

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