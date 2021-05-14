Курск, 14 мая 2021, 12:24 — REGNUM В Курской области 14 мая зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»
Всего в регионе было выявлено 37 тыс. 376 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 35 тыс. 373 пациента, в том числе 91 — за последние сутки.