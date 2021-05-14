Курск, , 12:24 — REGNUM В Курской области 14 мая зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 37 тыс. 376 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 35 тыс. 373 пациента, в том числе 91 — за последние сутки.