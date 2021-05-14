Лондон, 14 мая, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Британская автомобилестроительная фирма MG Cars (принадлежит китайской компании Nanjing Automobile) представила дизайн гоночной модели MG6 в версии XPower, созданной для общедоступных дорог. Изображение машины распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба MG Cars MG6 XPower

MG6 XPower будет выпущена ограниченным тиражом. В компании отметили, что модель является первой официальной заводской модификацией, которая отличается «непревзойденной эстетикой гонок».

Внешне представленная на изображении модель отличается от своего предшественника агрессивной радиаторной решёткой с вертикальными планками, модернизированными воздухозаборниками, более широкой колеей сзади и расширенными колесными арками. Также у автомобиля появился сплиттер.

Внутри автомобиля установлено спортивное рулевое колесо, ремни безопасности зелёного цвета и спортивные кресла с вышивкой XPower.

Ранее итальянский автопроизводитель Automobili Estrema провёл премьеру своей первой модели гиперкара. Авто получило название Fulminea. Силовой агрегат машины состоит из четырёх электромоторов Estrema Fulminea общей мощностью 2040 «лошадей».

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