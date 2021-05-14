Великий Новгород, 14 мая, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Новгородской области 11-летняя девочка погибла под колесами поезда, когда переходила железнодорожные пути. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пресс-служба СЗТП. В Новгородской области 11-летняя девочка погибла под колесами поезда

Травмирование ребенка произошло 13 мая около 19:00 мск на территории железнодорожной станции Гряды Новгородской области. Установлено, что девочка переходила пути на регулируемом пешеходном переходе и была сбита пассажирским поездом сообщением Самара — Санкт-Петербург.

«В связи с трагическим событием Новгородский транспортный прокурор незамедлительно провел совещание с поднадзорными и контролирующими органами. Потребовал детально изучить все обстоятельства, — уточнили в ведомстве. — Транспортная прокуратура проверит состояние железнодорожного полотна на участке травмирования, безопасность пешеходного перехода, даст оценку действиям всех ответственных лиц».

Следственным органом по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ход расследования и результаты проверки — на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.