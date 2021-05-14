Уфа, , 12:23 — REGNUM Программа «Сельский работник культуры» начнет реализовываться с сентября текущего года в Башкирии. Об этом 14 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на культурном форуме «АРТ-Курултай», который начал свою работу 14 мая в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе.

Хабиров напомнил, что сейчас в республике успешно реализуются федеральные и региональные программы «Сельский тренер», «Земский учитель», «Земский доктор».

«Теперь будет и программа «Сельский работник культуры». Я уже подписал соответствующее распоряжение, и с осени первые 60 грантов по 500 тысяч рублей пойдут на поддержку работников сельских учреждений культуры», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии.

Хабиров также отметил, что культура является важным нравственным кодом, который определяет образ жизни людей.

«Нынешняя молодёжь живёт в определённом культурном вакууме, и мы её просто потеряем, если не заполним эту пустоту правильными ценностями», — подчеркнул глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что летом 2021 года в Башкирии пройдет Всемирная фольклориада.