Архангельск, , 12:21 — REGNUM В Архангельской областибывший адвокатадвокатской палатыВологодской областипредстанет перед судом по обвинениюв незаконном изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили корреспондентуИА REGNUMв СУ СКР, в феврале 2020 года обвиняемый был замечен жителями Шенкурска в состоянии алкогольного обвинения с огнестрельным оружием. Бдительные граждане сообщили об этом в полицию.

«Следствием установило, что обвиняемый, который на момент задержания был действующим адвокатом, из приобретенных через сеть составных частей и инструментов незаконно изготовил вышеуказанный пистолет, который относится к категории нарезного огнестрельного оружия и пригоден для стрельбы патронами, и боеприпасы к нему», —сообщилив ведомстве.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РоссииВладимир Путинпоручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия после стрельбы в одной из школ Казани.