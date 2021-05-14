Рязань, , 14:17 — REGNUM В Рязанской области 14 мая выявлено 45 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано четыре летальных исхода.

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 28 432 жителей. Справились с болезнью 26 885 человек, в том числе 49 — выписаны за последние сутки. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 11 815 человек.

По данным федерального оперативного штаба от осложнений скончались ещё четыре пациента, всего зафиксировано 485 смертельных случаев.