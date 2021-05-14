Афины , , 13:27 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 13 мая провёл переговоры в Афинах с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Отмечается, что политики обсудили продвижение экономического сотрудничества, уделив особое внимание области энергетики и инфраструктуры, особенно в пограничной зоне.

Додик и Кривокапич поддержали идею интегрированных пограничных переходов, которые облегчили бы поток людей и товаров между двумя странами. На встрече также обсуждалось открытие маршрута, который соединит Тиват и Баня-Луку.

Официальные лица обменялись мнениями по другим актуальным политическим вопросам.