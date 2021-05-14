Екатеринбург, , 12:17 — REGNUM В Екатеринбурге к месту тушения пожара в восьмиэтажном доме на улице Шейнкмана брошены дополнительные силы. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

Сейчас горят кровля и чердак многоэтажки. Площадь возгорания составляет 500 кв. метров. Продолжается эвакуация жильцов.

Пожарные смогли спасти четверых человек, в том числе двоих инвалидов. Информации о пострадавших не имеется. Борьба с огнём продолжается.

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