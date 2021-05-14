Киев, , 12:21 — REGNUM Сотрудники Национальной полиции Украины надели электронный браслет на депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщило 14 мая информационное агентство «Украинские новости».

Журналисты агентства процитировали слова представителя офиса генерального прокурора Украины.

«Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля», — отметил источник.

Чиновник добавил, что это произошло поздно вечером 13 мая в здании Нацполиции Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ОПЗЖ заявили, что решение о круглосуточном домашнем аресте политика является результатом «беспрецедентного давления» властей Украины на суд, а главным «аргументом» в пользу такого решения стала политическая позиция Медведчука.

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