14 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Запущенная 5 мая бывшим главой Японской ассоциации адвокатов, трижды баллотировавшимся на пост губернатора Токио в 2012 , 2014 и 2020 годах Кэндзи Уцуномия онлайн-петиция с призывом к столичному правительству отменить летние Олимпийские игры набирает все большее число сторонников.

Анатолий Кошкин, , 16:00 — REGNUM Запущенная 5 мая бывшим главой Японской ассоциации адвокатов, трижды баллотировавшимся на пост губернатора Токио в 2012, 2014 и 2020 годах Кэндзи Уцуномия онлайн-петиция с призывом к столичному правительству отменить летние Олимпийские игры набирает все большее число сторонников. В петиции заявлено, что защита жизни людей от коронавируса должна быть главным приоритетом. Инициатор онлайн-кампании заявил, что Япония и остальной мир не готовы проводить Олимпийские и Параолимпийские игры в условиях глобального кризиса в области здравоохранения, сообщает японское информационное агентство Kyodo news. Проявленная озабоченность отражает рост общественного недовольства тем, что многие больницы переполнены из-за растущего числа больных COVID-19.

Олимпиада в Токио Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все должны приветствовать проведение Олимпиады, но в нынешней ситуации это невозможно. Поэтому Олимпиаду необходимо отменить», — заявил на пресс-конференции Уцуномия, обращаясь к губернатору Токио Юрико Коикэ.

Отмечается, что неуверенность нависла над Олимпийскими играми, поскольку Япония борется с нарастающим распространением инфекции, вызванным появлением в столице весьма заразных штаммов вируса. Как известно, в Токио продлено до конца мая очередное сопровождающееся различными ограничениями для граждан и предприятий чрезвычайное положение. Решением правительства и местных властей такие меры продлены и в других густонаселенных префектурах страны.

Подписи под петицией поставили уже свыше 350 тыс. человек. И это не только японцы, но и жители более чем 130 стран, включая Великобританию, Канаду, Индию, Малайзию, Сингапур и США. Как сообщили неделю назад операторы Change.org — американской онлайн-платформы, ставящей своей целью предоставление инструментов для продвижения гражданских инициатив и решения социальных проблем, «антиолимпийская кампания является самой быстрорастущей петицией на японской версии веб-сайта, запущенной в 2012 году».

Губернатор Токио Юрико Коикэ 江戸村のとくぞう

Уцуномия сообщил, что направил запрос также в Международный олимпийский комитет и Международный параолимпийский комитет и продолжит сбор подписей до тех пор, пока игры не будут отменены.

«Проведение Олимпийских и Параолимпийских игр вызовет массовое перемещение людей и, несомненно, поставит под угрозу здоровье не только японцев, но и тех, кто приезжает в страну ради Игр», — говорится в обращении, отправленном в эти международные организации.

Петиция «Остановить Олимпийские игры в Токио», составленная на японском, английском, французском и немецком языках, также адресована премьер-министру Японии Ёсихидэ Суга и другим чиновникам — организаторам Игр.

Затруднения испытывают центральные власти Японии и в связи с ростом негативного отношения к сотрудничеству в подготовке к Олимпиаде местных администраций. В пятницу министр по делам проведения Олимпиады Тамаё Марукава заявила, что 45 муниципалитетов по всей Японии на данный момент отказались от планов размещения спортсменов в предолимпийских тренировочных лагерях и культурных обменов из-за опасений по поводу пандемии. Министр сообщила на пресс-конференции, что 32 из 45 муниципалитетов, которые решили выйти из правительственной программы «Принимающие города», заявили, что их потенциальные гости уведомили их о том, что откажутся от своих планов посещения. По состоянию на конец апреля в общей сложности 528 муниципалитетов зарегистрировались для приема спортсменов из 184 стран и регионов.

Руководители префектур и городов небезосновательно опасаются увеличения во время Олимпиады заболевших спортсменов. Губернатор соседней с Токио густонаселенной префектуры Тиба Тосихито Кумагаи заявил в четверг об отсутствии планов выделения больничных коек для олимпийских спортсменов, инфицированных коронавирусом, и присоединился к растущему хору голосов, призывающих к отказу предоставлять льготы в медицинском обслуживании участникам Токийских игр. Он попросил оргкомитет Олимпийских и Паралоимпийских игр «воздержаться от истощения медицинских ресурсов в его префектуре на фоне возобновления инфекции COVID-19».

Аналогичную позицию занял губернатор префектуры Ибараки, предложив рассмотреть возможность отмены Олимпиады, если ситуация с инфекцией ухудшится.

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Как сообщалось, по опросам на сегодняшний день свыше 70 процентов ответивших японцев выступают за очередной перенос или отмену Токийской Олимпиады. Этот вопрос все больше приобретает политическую окраску. Против проведения Олимпиады «во что бы то ни стало», за что ратуют премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и губернатор Токио Юрико Коикэ, выступили депутаты парламента от оппозиции.

«Многие японцы скептически относятся к проведению этого мероприятия в июле», — заявил глава Демократической партии для народа Юитиро Тамаки.

А руководитель представленной в обеих палатах парламента Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии прямо заявил на специальной пресс-конференции: «Оппозиционные партии разделяют мнение, согласно которому Олимпийские игры не должны проводиться». Добавив, что он будет искать способы сотрудничества с другими партиями, чтобы призвать правительство отменить летнее спортивное мероприятие.

Идя наперекор мнению большинства населения, Суга рассчитывает получить в случае успеха Олимпиады политические очки и лично для себя при переизбрании в сентябре на пост председателя правящей партии, а значит, и премьер-министра. Однако при этом он подвергает немалому риску результаты гораздо более важных для Либерально-демократической партии всеобщих парламентских выборов в октябре нынешнего года.