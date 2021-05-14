Москва, 14 мая, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Программа детского туристического кешбэка в России будет способствовать повышению спроса, а следовательно, и цен на путёвки. Об этом на совещании Минпросвещения с регионами, посвященном безопасности и занятости детей летом, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Николай Богданов-Бельский. Будущие спортсмены (фрагмент)

«Хочу отметить, что программа будет способствовать определенному повышению спроса, а в этой ситуации недобросовестные участники рынка могут начать намеренно завышать стоимость путевок. Сейчас все цены лагерей на летние смены уже обнародованы — путевки с кешбэком и без должны продаваться по одинаковой цене», — сказала Догузова.

По её словам, Ростуризм будет контролировать данную ситуацию.

Догузова также попросила министерства и ведомства «оказать в этом содействие и оперативно реагировать».