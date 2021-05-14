Минск, , 12:22 — REGNUM Законодательную функцию президента Белоруссии предлагается ограничить, в результате чего белорусский лидер не сможет издавать декреты, которые имеют силу закона. Об этом 14 мая заявил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич во время заседания Конституционной комиссии, его слова приводит агентство БелТА.

«В целях более полной реализации парламентом законодательной функции предлагается исключить из Конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом Республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона», — сказал он.

При этом сегодня, 14 мая, в Минске проводится четвертое заседание конституционной, где ведется рассмотрение положение об изменения функций парламента республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские граждане поддержат проект новой конституции, если он будет соответствовать их запросам.