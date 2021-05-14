Сеул, , 12:18 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 14 мая встречу с директором Национальной разведки США Эврил Хейнс, находящийся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, в ходе беседы состоялось «углублённое» обсуждение вопросов, связанных с двусторонним альянсом и КНДР.

Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что сотрудничество между Сеулом и Вашингтоном в области обмена разведывательной информацией будет развиваться, а альянс ещё больше укрепится.

В свою очередь Аврил Хейнс подчеркнула, что альянс «касается» не только совместной безопасности, но и таких универсальных ценностей как демократия, мир и права человека.

Напомним, что 13 мая глава американских спецслужб посетила демилитаризованную зону и пограничный пункт Пханмунчжом.

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