Москва, , 12:12 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР предложили ввести выплаты для пенсионеров для приобретения масок, однако ранее «Справедливая Россия» призывала правительство РФ осуществлять такие выплаты всем категориям граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

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Ежегодное единовременное пособие на покупку защитных средств предложил ввести для пенсионеров депутат Госдумы РФ Иван Сухарев (ЛДПР), — такое предложение содержится в его письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Однако еще 27 октября 2020 года лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать компенсации гражданам за покупку масок на фоне пандемии коронавируса. Парламентарий считает, что государство могло бы выплачивать компенсации из расчёта стоимости тридцати масок на месяц. За основу расчёта выплат можно взять среднюю стоимость одной маски в каждом конкретном регионе, предложил он.

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Миронов также предложил проводить бесплатно тестирование на антитела к коронавирусу.

«Исследования могла бы проводить служба бесплатного тестирования, которую наша партия давно предлагает создать. Да, на нее потребуются средства, но она позволила бы разгрузить службу «Скорой помощи» и первичное звено здравоохранения», — рассуждает Миронов.

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