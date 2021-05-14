Челябинск, , 12:10 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер представил проект окончания строительства метрополитена Челябинска с его интеграцией в трамвайную сеть. Это произошло на заседании правительственной комиссии, которое провёл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Как и ожидалось ранее, в городе появится метротрамвай. Текслер уверен, что достройка начатой очереди метро повлечёт за собой увеличение объёмов строительства жилья, деловой активности, улучшение экологической ситуации и т.д.

Хуснуллин в свою очередь считает, что проект достоин поддержки. «Я сам лично выслушал проектировщиков, с их мнением согласен и поддерживаю мнение губернатора», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, метрополитен в Челябинске начали строить в 1992 году. За почти 30 лет не удалось построить даже первую очередь из четырёх станций. Работы были прекращены в 2010 году из-за отсутствия денег.