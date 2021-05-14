Москва, , 12:11 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта Российcкой Федерации направило обращение авиавластям Непала с просьбой ускорить вывоз российских граждан из страны, передаёт ТАСС.

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По данным посла РФ в Непале Алексея Новикова, в настоящее время в стране находятся 273 гражданина РФ. Росавиация просит предоставить разрешение авиакомпании «Аэрофлот» вывести граждан на Родину.

Власти Непала закрыли все внутренние перелеты с 3 мая. Ограничения действуют до 31 мая. Однако не исключено, что ограничения могут быть продлены.

Как сообщало ИА REGNUM, группа туристов из Челябинской области может остаться в Непале до конца мая.

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