Москва, 14 мая, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Для предотвращения распространения коронавируса достаточно массово привить граждан из числа групп риска. Об этом 14 мая заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

AAT Геннадий Онищенко

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«Если мы сосредоточимся на группе риска по медицинским показателям — лицам старше 60 лет и на группе риска по профессиональным показателям — молодые работающие специалисты, журналисты, работники торговли, сотрудник метрополитена, врачи, учителя», — сказал Онищенко.

По его мнению, вакцинация перечисленных категорий граждан позволит избежать распространения коронавируса, поскольку именно они определяют эпидемиологическую ситуацию в России.