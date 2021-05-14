Москва, , 12:15 — REGNUM Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 и его версии Lite стали доступны российским покупателям с 14 мая, об этом объявил китайский производитель.

В Китае такой смартфон стали продавать ещё в декабре. Он оснащён 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и ультравысоким разрешением WQHD+, а также самым мощным процессором Snapdragon 888, работающим с Android.

Флагманская версия с 8/256 ГБ стоит 85 990 рублей. С 14 мая смартфон доступен для предзаказа, продажи начнутся 21 мая.

Версия Mi 11 Lite с поддержкой 5G оснащена процессором Snapdragon 780G и стоит 37 990 рублей. Версия без 5G обойдётся российским покупателям в 30 990 рублей.

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