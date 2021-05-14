Мишустин смягчил условия предоставления регионам бюджетных кредитов
Москва, 14 мая, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, смягчающее условия предоставления бюджетных кредитов. Об этом 14 мая сообщает сайт правительства России.
Теперь регионы смогут получить бюджетные кредиты без погашения займов, предоставленных в 2020 году. В правительстве уточнили, что новые правила касаются кредитов, которые выдаются на срок до 240 дней — коротких займов.
В правительстве также рассказали, что одной из мер для исполнения поручения президента РФ по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов регионов станет продление сроков погашения бюджетных кредитов, предоставленных регионам в декабре 2020 года для борьбы с коронавирусом. Кредиты будут продлены до 2029 года включительно.