Москва, 14 мая, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, смягчающее условия предоставления бюджетных кредитов. Об этом 14 мая сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Теперь регионы смогут получить бюджетные кредиты без погашения займов, предоставленных в 2020 году. В правительстве уточнили, что новые правила касаются кредитов, которые выдаются на срок до 240 дней — коротких займов.

В правительстве также рассказали, что одной из мер для исполнения поручения президента РФ по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов регионов станет продление сроков погашения бюджетных кредитов, предоставленных регионам в декабре 2020 года для борьбы с коронавирусом. Кредиты будут продлены до 2029 года включительно.