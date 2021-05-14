Санкт-Петербург, 14 мая, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов, представляющий в нынешнем созыве парламента избирательный округ № 217 (Фрунзенский и Колпинский районы Санкт-Петербурга) примет участие в праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва по одномандатному избирательному округу № 211 (часть Центрального района и Невский район Санкт-Петербурга). Такое предложение Романову сделал секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, сообщили 14 мая в пресс-службе партии.

ИА REGNUM Выборы

В ходе встречи с Турчаком депутат Романов отчитался о своей работе в 217 округе, после чего Турчак дал высокую оценку его работе и предложил попробовать свои силы на сентябрьских выборах в новом для него округе.

Михаил Романов поблагодарил Андрея Турчака и партию за оказанное доверие и пообещал приложить все силы, чтобы заслужить доверие жителей Центрального и Невского районов Петербурга.

«217 округ, в том числе, мою малую родину, Колпинский район, я не оставлю без своей заботы. Мои приемные на территории Фрунзенского и Колпинского районов будут функционировать, прием обращений и решение вопросов избирателей продолжится», — отметил Романов.

Напомним, победа Михаила Романова в 2016 году в округе №217 была активно оспорена со стороны также баллотировавшейся здесь экс-депутата Госдумы от этого округа Оксаны Дмитриевой, представлявшей «Партию роста». Однако обжалование итогов выборов ни к чему не привело, и Дмитриева воспользовалась мандатом депутата Заксобрания Петербурга, куда была избрана в том же году. В текущем избирательном цикле Дмитриева вновь намерена баллотироваться в Думу в том же округе.