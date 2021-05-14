Пенза, , 12:12 — REGNUM В Пензе в этом году отремонтируют асфальтовое покрытие тротуаров и внутриквартальных дорог. По информации пресс-службы городской администрации, общая площадь обновленного покрытия составит около 21 тыс. квадратных метров. Также планируется установка более 200 детских, спортивных элементов.

Так, установка детских игровых и спортивных элементов, малых архитектурных форм планируется по 80 адресам. Ремонт асфальтового покрытия проведут по 87 адресам.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в 2021 году наметили провести мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 73 котельных, 155 центральных тепловых пунктов, 14 насосных станций. В прошлом году капитально отремонтировали 8,57 км коммуникаций.

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