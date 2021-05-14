Ульяновск, , 11:54 — REGNUM В Ульяновской области подтверждено ещё 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, при этом есть новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 14 мая, в Ульяновской области с начала пандемии выявлено 54 560 носителей коронавируса, из них за последние сутки — 77.

Победили болезнь 51 850 человек, доля выздоровевших превышает 95%. За последние сутки выписаны 86 пациентов.

Кроме того, в Ульяновской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом — таким образом, общее число летальных исходов достигло 1274.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске лечатся 52 иностранных студента, у которых выявлено заражение коронавирусом. По данным управления Роспотребнадзора, «из них более 2/3 — с бессимптомным или с легким течением в виде ОРВИ».

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