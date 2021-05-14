Улаганский район, Алтай, , 11:54 — REGNUM В Улаганском районе Республики Алтай во время сплава по реке Чулышман погиб турист из города Нижняя Салда Свердловской области. Трагедия произошла 12 мая, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

На одном из порогов опрокинулся двухместный катамаран. 36-летний мужчина, одетый в спасательный жилет, не смог забраться обратно, и его пронесло через три порога. Тело погибшего извлекли из воды участники группы.

В настоящее время клуб туристов «Азимут» собирает средства для транспортировки тела погибшего на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в горах Бурятии под лавиной погибли трое туристов из Красноярского края. Ещё двоим удалось выжить, в шоковом состоянии и с признаками обморожения их вывезли на вертолёте в Иркутск.

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