Пермь, , 11:53 — REGNUM В Перми у группы иностранных студентов выявлен коронавирус. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, ведомство держит на контроле ситуацию заболеваемости среди студентов из Индии.

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В рамках обследования в конце апреля — начале мая ПЦР-тесты показали положительный результат у четырех студентов. Все они были изолированы. В настоящее время самочувствие молодых людей хорошее, клинические проявления отмечены в виде ОРВИ либо бессимптомно.

За всеми, кто контактировал с зараженными иностранцами, организовано меднаблюдение и лабораторное обследование.

По данным Роспотребнадзора, с февраля 2021 года в Пермь из Индии прибыли 178 студентов. Все они имели отрицательный результат теста на коронавирус, проведенного за 72 часа до вылета. Также иностранные студенты прошли тестирование сразу по прилету в Россию.