Москва, , 11:51 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о невыплате положенных надбавок медицинским работникам в Северной Осетии. Он взял под контроль вопрос восстановления нарушенных прав работников в период пандемии коронавируса, сообщили 14 мая в пресс-службе СКР.

О нарушениях с выплатами в Северо-Кавказском федеральном медицинском центре в Беслане сообщил ряд СМИ. Сотрудники центра пожаловались на то, что им не поступили надбавки за работу с ковид-пациентами. Медики обратились в суд.

«Иск подали более 500 человек, начиная от санитаров и водителей «скорой» и заканчивая врачами и профессорами», — говорится в сообщении пресс-службе СКР.

В настоящее время начата проверка, а ее результаты поставлены главой ведомства на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.