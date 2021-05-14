Москва, , 11:48 — REGNUM Сейчас самое важное — любой ценой остановить эскалацию боевых действий между Израилем и Палестиной, Россия традиционно выступает посредником в этом конфликте, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

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«Россия традиционно выступает посредником в этом конфликте, и, полагаю, от ее голоса зависит многое. А потому дипломатические усилия сейчас предпринимаются на всех уровнях. Посмотрим, чем можно помочь средствами парламентской дипломатии», — отметил Косачёв в Facebook.

Самое важное — любой ценой остановить эскалацию боевых действий, поскольку гибнут мирные люди с обеих сторон, отметил сенатор.

«Каким именно будет механизм принятия решений, и кто первым остановится — не столь важно. Опыт есть, и всегда ключевым оказывалась позиция международного сообщества. От слаженности его действий и единства оценок зависит многое», — добавил он.

По его мнению, общая задача — не поддержать какую-либо из сторон (десятилетия противостояния показали, что это только ухудшает ситуацию), а срочно задействовать существующие международные механизмы.

«В частности — немедленно созвать заседание «квартета» посредников на уровне министров в ближайшее время. И, разумеется, срочное заседание Совбеза ООН. В связи с чем, кстати, не очень понятна позиция США, которые затягивают решение по данному вопросу, по сути, в одиночку блокируя созыв заседания, а также принятие общего заявления с призывом к деэскалации, что обсуждалось уже на двух закрытых обсуждениях. Увы, как сообщают СМИ, отвергнуты и посреднические предложения Египта», — рассуждает парламентарий.