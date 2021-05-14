Москва, , 11:51 — REGNUM Телефонный разговор с гендиректором израильского МИД Алоном Ушпизом провёл заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба МИД РФ.

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«Собеседники подробно обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость скорейшей деэскалации напряженности и обеспечения должной безопасности гражданского населения Израиля и Палестины», — говорится в сообщении.

Также в ходе беседы стороны коснулись актуальных вопросов палестино-израильского урегулирования, который находятся на рассмотрении Совбеза и Генассамблеи ООН. При этом отмечается, что разговор был проведен по инициативе израильской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее движение ХАМАС объявило о нанесении удара по химическому заводу в Израиле.