Москва, , 11:46 — REGNUM Человеку, который хочет зарабатывать больше, помимо поисков высокооплачиваемой работы, надо постоянно учиться и повышать квалификацию, считают 34% жителей России, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Советуют работать больше и лучше 15%. Ещё 13% предлагают проявлять целеустремленность и инициативу. Уверены, что следует вести переговоры с работодателем о повышении зарплаты, 12%.

Считают, что нужно открывать свой бизнес, 5%. Советуют осваивать новую профессию 4%., искать подработку или заводить полезные связи по 3%. Строить карьеру и развивать интеллект по 2%. Другие советы дали 19% опрошенных.

Опрос 26 апреля-4 мая 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 358 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, выражают желание привязать зарплату к курсу валют 47% работающих граждан России.

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