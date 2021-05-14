Черкесск, 14 мая, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Ещё один региональный банк покидает рынок услуг — Центробанк России 14 мая 2021 года аннулировал лицензию у АО «Тексбанк» из Черкесска, которое занимало 320-е место по размеру активов в РФ. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежала финансово-кредитная организация.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Из приказа регулятора следует, что лицензия аннулирована и для акционерного общества назначат ликвидатора. Основанием для ликвидации стало решение общего собрания банка и соответствующее ходатайство. АО было участником системы страхования вкладов, имело офисы и филиалы в Москве, Ставрополе и Нальчике (в первом квартале 2021 года принято решение о закрытии).

Банк, созданный в 1994 году, на январь 2021 года имел семь основных акционеров. В их числе — Леон Дудов с долей 12,23%. Данные Дудова совпадают с данными бывшего главы Малокарачаевского района. На официальном сайте главы и правительства Карачаево-Черкесии в 2003 году про главу района Дудова сообщалось, что он ранее работал замглавы Малокарачаевской государственной налоговой инспекции и был главой правления банка «Алания».

Среди акционеров «Тексбанка»: Магомед Каитов — 13,2%, Мадина Суюнова — 12,13%, московское ООО «ТОК Групп» с долей 47,54%, член совета директоров Сайд-Хасан Муртазалиев, ранее работавший замглавы электросетевого комплекса по Чеченской Республике ОАО «МРСК Северного Кавказа» — 1,59%, а также Фатима Джараштиева — 9,9%, Абрек-Заур Боташев — 3,3%.

Бенефициары ООО «ТОК Групп» — член совета директоров банка Алексей Стальченко, глава совета директоров банка Татьяна Адаменко и Медина Ногайлиева — и. о. главы правления «Текстбанка».

Из открытых данных известно, что банк на начало 2021 года был партнёром госкомпании «ДОМ.РФ» и предоставлял ипотечные кредиты по многим программам с господдержкой.

На начало января 2021 года остатки средств на счетах граждан и ИП в АО составляли 464,9 млн рублей.