Волгоград, , 11:49 — REGNUM Уголовное дело о превышение должностных полномочий возбуждено в отношении главы одного из муниципальных районов Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета. Чиновник продал землю коммерсанту по заниженной стоимости.

По данным следствия, с 2017 года между районной администрацией и местным предпринимателем заключались договоры аренды земельных участков для размещения на них объектов дорожного сервиса. В 2020 году глава района решил продать один из участков. Чиновник изменил вид разрешённого использования земель, снизилась кадастровая и выкупная стоимость, в результате чего сумма сделки составила 16 тысяч рублей вместо 146 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты прокурорской проверки.