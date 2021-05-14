Чебоксары, , 11:45 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 50 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 14 мая, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 24 928 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 50.

Вылечился 22 741 человек, в том числе за последние сутки выписаны 47 пациентов. В целом доля выздоровевших составляет 91,23%. В настоящее время продолжают лечение от COVID-19 в республике 792 пациента.

Также в Чувашии умерли ещё два пациента с коронавирусом. Всего в республике от COVID-19 умерли 1395 человек.

По данным минздрава республики, в Чувашии с начала 2021 года врачи выписали более 207 тысяч рецептов на льготные лекарства. Из них наибольшая доля (88%) являются электронными рецептами.

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