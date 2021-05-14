Нур-Султан, , 11:44 — REGNUM Апелляционная коллегия Алма-Атинского городского суда снизила до девяти лет тюремный срок бывшему банкиру Жормату Ертаеву, сообщает 14 мая издание InformBuro.

Ранее Ератев получил 11 лет лишения свободы. Он был признан виновным в организации хищения 144 млрд тенге ($336 млн) в Bank RBK с 2011 по 2017 год, а также в легализации и отмывании денег.

Апелляционная коллегия также уменьшила тюремный срок бывшему акционеру Qazaq Banki Бахыту Ибрагиму с восьми до семи лет. Наказание также смягчены для бывших председателей правления Bank RBK Марипа Жакубаева и Игоря Мажинова.

Апелляционная инстанция заменила Жакубаеву реальный срок на условный, а для Мажинова установлен пробационный контроль.

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