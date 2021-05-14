Гаага, Нидерланды, , 11:43 — REGNUM Действия генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса, который с явным антироссийским подтекстом прокомментировал запрос Москвы на оказание технического содействия по вопросу предполагаемого отравления блогера Алексея Навального, являются недружественными. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

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«Для российской стороны совершенно неприемлемы сделанные Ариасом в ходе телеконференции высказывания на тему запроса Великобритании и Германии относительно подтверждения техсекретариатом ОЗХО наличия в биоматериалах Скрипалей и Навального следов химвеществ из семейства так называемых «Новичков», — подчеркнул он.

Он также назвал недопустимым заявление Ариаса о том, что запрос России на оказание технического содействия для прояснения ситуации с якобы имевшим место отравлением Навального был составлен неправильно.

«Такая подача дела имеет явный антироссийский подтекст, что наводит на мысль о том, что действия гендиректора носят недружественный по отношению к России характер», — цитирует РИА Новости Шульгина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года в МИД РФ заявляли, что Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) так и не дала вразумительного ответа на официальный запрос для прояснения ситуации вокруг блогера Алексея Навального. В результате доверие к ОЗХО становится всё меньше, подчеркнули в ведомстве.