Казань, , 12:15 — REGNUM В Казани педиатры и психологи начали подомовой обход по адресам проживания детей, которые учатся в 175-й школе. Соответствующее поручение дал глава Татарии Рустам Минниханов.

Глава Татарии Рустам Минниханов посещает в больнице детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии President.tatarstan.ru

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В настоящее время в детской республиканской клинической больнице на лечении находятся 15 детей, пострадавших во время ЧП в гимназии №175. За помощью к медикам обратился 13 мая еще один подросток с острой реакцией на стресс. Угрозы его жизни нет. Состояние пострадавших врачи оценивают как стабильное.

Из восьми пациентов, переведенных в федеральные клиники, двое детей остаются в крайне тяжелом состоянии. Трое взрослых и трое детей находятся в стабильном состоянии, средней тяжести, сообщает пресс-служба главы РТ.

ИА REGNUM напоминает, региональные детские омбудсмены будут просить российские власти наградить учителей, защитивших детей в ходе инцидента в Казани и помогавших им в эвакуации.

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