Москва, , 11:44 — REGNUM Индийский автопроизводитель Mahindra планирует представить в России купе-кроссовер Mahindra XUV900. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Мировая премьера нового вседорожника состоится в 2024 году. Модель XUV900 создана на основе концепт-кара Mahindra XUV Aero, который был представлен в 2016 году на индийской автомобильной выставке Auto Expo в Нью-Дели.

Специалисты автопроизводителя уже сделали экономические расчёты, согласно которым необходимо продавать не менее 2000 единиц XUV900 в месяц, чтобы проект был прибыльным.

Особенностью будущей новинки станут задние двери, открывающиеся в противоположную движению сторону. Внешний вид XUV900 выполнен в стиле XUV700.

В движение авто будет приводить бензиновый турбо-мотор 2.0 TGDi производительностью 190 л.с. либо дизельный «движок» 2.2 mHawk мощностью 185 «лошадей».

Ранее в компании Mahindra сообщили о планах выпустить конкурента кроссовера Hyundai Creta. Называться модель будет Mahindra XUV500. В качестве платформы авто получит удлиненную платформу от SsangYong Tivoli.

Читайте также: Продажи автомобилей в Индии выросли более чем в два раза