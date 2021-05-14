Биробиджан, , 11:42 — REGNUM В Биробиджане спасателям 14 мая пришлось вызволять первоклассницу, руку которой захватил игровой автомат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Девочка попыталась достать из автомата игрушку, но время покупки еще не наступило и рука ребёнка застряла. Освободиться самостоятельно она не смогла. Плачущего ребёнка заметили прохожие и позвали на помощь вахтёра Дома культуры, которая вызвала спасателей. Одновременно с сотрудниками МЧС на место приехал и хозяин автомата.

«Спасатели Константин Пугачев и Максим Климов с помощью инструментов, разобрали механизм, вытащили шпильки и успешно достали руку ребёнка. Спасатели всё время разговаривали с девочкой, чтобы успокоить её и отвезли в приёмный покой областной детской больницы, где передали ребёнка матери», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, каменный забор обрушился на восьмилетнюю девочку в Орле 13 мая, в результате ребёнок получил травмы. По данному факту следственными органами на основании прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.