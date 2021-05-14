Кишинёв, , 11:47 — REGNUM В Молдавии 14 мая стартовал прием заявлений и документов на участие в досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Сообщается, что заявления будут принимать до 11 июня. Избирательная кампания для каждого кандидата в депутаты начнётся после его регистрации в ЦИК. Ранее Центризбирком утвердил список из 53 партий, которые могут принимать участие в выборах.

В ЦИК Молдавии подчеркнули, что в списках кандидатов в депутаты должно быть не менее 40% представителей каждого пола.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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